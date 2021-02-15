كلاشينكوف الروسية تصمم بنادق لأعدائها

أعلن المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، أن الشركة تلقت الطلبات الأولى من العملاء الأجانب لتزويدهم بالبنادق الهجومية الجديدة من طراز "AK-19" الروسية.

وقال تاراسوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك: "تعمل بندقية كلاشينكوف من طراز AK-19 على رصاصات من نوع 5.56 × 45 ملم وهي رصاصات تستعمل من قبل القوات العسكرية التابعة لقوات حلف شمالي الأطلسي (الناتو)".

وأضاف تراسوف قائلا: "نقوم بالتركيز على إنتاج هذه البنادق للأسواق الخارجية وتحديدا للدول الغربية المنضوية في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا أن "الشركة ستعرض نسخا عن البندقية الروسية في معرض الأسلحة الدولي IDEX-2021 الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي في الفترة ما بين 21 و25 فبراير/ شباط القادم".

كما أكد المدير التنفيذي أن العديد من دول الشرق الأوسط مهتمة بهذه البندقية الحربية.

وتعتمد البندقية الهجومية الجديدة على نوع AK-12 الذي تبناه الجيش الروسي عام 2018. وتم تجهيز بندقية AK-19 بقضبان جديدة وناضور بتصميم فريد من نوعه.