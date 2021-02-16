قبل وصول قاذفات أمريكية... مقاتلات روسية تتدرب على إسقاط طائرات "معادية" فوق بحر البلطيق

أعلن الأسطول الروسي في بحر البلطيق، اليوم الثلاثاء، عن بدء مناورات عسكرية جوية في منطقة كالينينغراد.

وأشار الأسطول وفق وكالة "سبوتنيك" إلى أن فعاليات المناورات تتضمن قيام مقاتلات "سو-27" باعتراض طائرات العدو الافتراضي التي تحاول خرق حرمة حدود روسيا في مقاطعة كالينينغراد، وإطلاق صواريخ جو- جو على أهداف تمثل صواريخ العدو الافتراضي وقاذفات القنابل الاستراتيجية.

ويزيد عدد مقاتلات "سو-27" المشاركة في هذه المناورات عن 10 طائرات.

من الجدير ذكره أن طائرات حلف شمال الأطلسي التي تحلق في سماء بحر البلطيق بين فينة وأخرى ما فتئت تحاول الاقتراب من الحدود الروسية. وأعلن قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين، في نهاية أغسطس/ آب الماضي أن 3 قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52إن" تدربت على إطلاق صواريخ مجنحة (كروز) باتجاه مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأفادت مصادر إعلامية أجنبية في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاذفات قنابل استراتيجية من طراز "بي-1بي" إلى قاعدة جوية في النرويج في فبراير/ شباط.