قوات صينية وهندية تشارك في مناورات بحرية تجريها إيران وروسيا شمالي المحيط الهندي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن قوات هندية وصينية سوف تنضم إلى المناورات البحرية العسكرية الروسية - الإيرانية الجارية شمالي المحيط الهندي، وذلك في وقت لاحق من دون تحديد موعد.

وقال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسین خانزادي للتلفزيون الرسمي: "القوات الهندية والصينية ستنضم للمناورات الإيرانية - الروسية لاحقاً، القوات البحرية الصينية أعلنت أنها ستنضم إلى المناورات المشتركة بعد إنهاء مناوراتها الوطنية".

وتابع "الهدف العام من المناورات هو حفظ الأمن البحري المشترك في شمالي المحيط الهندي هو تحقيق الأمن الجماعي على المستوى الإقليمي".

وانطلقت اليوم مناورات بحرية إيرانية - روسية شمالي المحيط الهندي بمشاركة قطع بحرية من الدولتين، تحت اسم "حزام الأمان البحري".

ووفقا للجيش الإيراني فإن هذه المناورات التي تجرى تحت شعار "التعاون الجماعي في البحر من أجل سلامة التجارة البحرية" تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي.