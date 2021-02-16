بسلاح استثنائي... الجيش الروسي ينفذ تدريبات خاصة لإسقاط الطائرات المسيرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات عسكرية روسية بدأت إجراء تدريبات خاصة على إسقاط طائرات مسيرة من خلال استخدام رشاش آلي فريد من نوعه.

وذكر موقع "إزفيستيا" الروسي، نقلا عن مصادر عسكرية روسية، أن التدريبات العسكرية هدفها تعزيز القدرات الدفاعية المرتبطة بإسقاط الطائرات المسيرة عبر استخدام سلاح "أرباليت" الآلي المثبت على مركبة "تايغر" ويتم التحكم به عن بعد دون تعريض الجنود للمخاطر.

أما السلاح المستخدم في عملية إسقاط الطائرة المسيرة هو رشاش من طراز 12.7 ملم القادرعلى الاشتباك الفعال مع الأهداف المتحركة.

ويحتوي الرشاش على 450 طلقة وقادر على إطلاق النار على مدى 2 كلم ونحو 650 طلقة كل دقيقة.

وتكتشف الكاميرا الآلية المرتبطة بالرشاش الأهداف على مسافات تصل إلى 2.5 كلم، بالإضافة إلى قيامها بتصوير حراري ليلي.