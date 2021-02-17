"العدو لن يمر"... "صائدة الليل" الروسية تدمر أهدافها بكل دقة.. فيديو

قامت طائرات "مي-35" و"مي-28" و"مي-8" باختبار قدراتها القتالية، محققة دقة عالية في إصابة أهدافها.

نشرت قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا" مقطع فيديو عرضت فيه أطقم عمل الطائرات السالفة الذكر، وهم يقومون بأعمالهم التكتيكية بشكل جماعي وفردي لضرب الأهداف، مستخدمين صواريخ S-13 و S-8 وكذلك مدافع الطائرات الآلية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews)

المهمة الرئيسية للمروحية "مي-28" هي تدمير دبابات العدو والأهداف الأرضية، وإجراء استطلاعات ودوريات في المنطقة.