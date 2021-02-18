"روسكارتوغرافيا" ترسم خريطة لتوزيع الأسلحة الخفيفة في العالم

أصدرت شركة "روسكارتوغرافيا" واتحاد صانعي الأسلحة في روسيا خريطة للعالم، بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، تشير إلى الشركات التي تنتج الأسلحة الصغيرة المدنية والعسكرية، وحصة كل منطقة وفق عدد السكان.

وقالت الخدمة الصحفية في روسكارتوغرافيا لوكالة "سبوتنيك": "على خريطة العالم التي يتراوح مقياسها من 1 إلى 15 مليونًا، يوجد حوالي 150 مصنعًا رئيسيًا للأسلحة الصغيرة في روسيا وخارجها".

ويتم تسجيل شركات التصنيع في الخريطة، التي بدأ العمل على تطويرها في نهاية عام 2020 أبجديًا، كما تصور "روسكارتوغافيا" بيانات إحصائية عن عدد الأسلحة النارية لكل 100 شخص.

وقال عضو مجلس إدارة اللجنة العسكرية الصناعية الروسية ميخائيل أوسيكو، "إن إنشاء مثل هذه الخريطة يوضح بوضوح حجم إنتاج الأسلحة الصغيرة في العالم. سيسمح هذا التصور لشركات التصنيع الروسية بتحليل وتخطيط أنشطتها في السوق العالمية للأسلحة والذخيرة بمزيد من التفصيل".

ووفقًا للخبراء، ففي المجموع هناك أكثر من 240 شركة تنتج أسلحة صغيرة مدنية وعسكرية في العالم، يتركز النصف تقريبًا في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل وروسيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا.

ووفقا لمسح الأسلحة الصغيرة السويسري، اعتبارًا من عام 2018، تجاوز عدد الأسلحة الصغيرة المسجلة حول العالم المليار، منها 857 مليونًا من السكان المدنيين (85%)، والجيش 133 مليون (13%)، وأجهزة إنفاذ القانون 23 مليون (2%).

وأكبر عدد من الأسلحة الصغيرة في الولايات المتحدة 393.3 مليون وحدة، بينما تأتي روسيا في المركز السادس بـ 6.2 مليون وحدة.