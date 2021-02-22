بندقية روسية فريدة من نوعها تثير إعجاب حلفاء "الناتو" في أيديكس... فيديو

وفقًا لفلاديمير أونوكا، سيؤدي إطلاق الجهاز الجديد إلى توسيع جغرافية المبيعات وزيادة حجم الإمدادات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews)

"ستكون البندقية الهجومية الحديثة "AK-19"، التي تقدمها روسيا في القسم العسكري والتقني الدولي لمعرض "آيديكس-2021"، مثيرة جدًا لاهتمام دول الشرق الأوسط التي تستخدم معدات الناتو". تم التعبير عن هذا الرأي لقناة "زفيزدا" من قبل رئيس مديرية التعاون العسكري التقني لمجموعة شركات كلاشينكوف، فلاديمير أونوكوي.

يقول أونوكوي: "يمكن أن تكون البندقية الهجومية من طراز "AK-19" مثيرة للغاية لبلدان الشرق الأوسط. التي تستخدم خرطوشة 5.56 × 45 ملم وأسلحة من إنتاج أوروبي أو أمريكي".

وأضاف أنه "على مر السنين، تم إجراء عدد كبير من الاختبارات، بما في ذلك في الظروف الصحراوية، مما أظهر أن جميع عينات الأسلحة لا تعمل بشكل موثوق".

وتابع فلاديمير أونوكوي قائلا: "لذلك، كان من المهم جدًا تقديم عينة تجمع بين الموثوقية الأسطورية لبندقية كلاشينكوف الهجومية والذخيرة، المنتشرة هنا، والمستخدمة بنشاط وحتى من قبل بعض البلدان".

وفقًا له، فإن "AK-19" الجديدة، تتميز بشكل خاص في خرطوش قياسه 5.56 × 45 ملم.

وبحسب ما أفاده "نجري على وجه التحديد اختبارات مع خراطيش الناتو بحيث يتسنى للمشترين المحتملين التأكد من أن السلاح سيعمل بأكبر قدر ممكن من الموثوقية".

وأضاف أن "أسلحة مجموعة شركات كلاشينكوف تحظى بشعبية كبيرة. سيؤدي إصدار "AK-19" إلى توسيع جغرافية المبيعات وزيادة حجم عمليات التسليم".

وأوضح أن "حتى من أجل أفضل مدفع رشاش، قلة من الناس يريدون تغيير كل الخراطيش في الجيش، وهنا يمكن للناس شراء عينة واستخدام ما لديهم بالفعل".

في وقت سابق، قال المدير العام لشركة "روستيخ"، سيرغي تشيمزوف: إنه من بين أكثر العينات الواعدة التي قدمتها روسيا في الصالون العسكري الفني الدولي آيديكس-2021، ستكون البندقية الهجومية "AK-19".

تذكر أن البندقية تم إنشاؤها على أساس "AK-12". ميزاته عبارة عن مخزون تلسكوبي مع بيئة عمل محسّنة ، وتصميم جديد، ومثبط فلاش مشقوق مع القدرة على تركيب كاتم الصوت بسرعة.