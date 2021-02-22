روسيا تبهر الجميع في "آيديكس"... أحدث مدرعة تظهر بخصائص فريدة.. صورة

تم تجهيز السيارة المدرعة بمدفع رشاش ثابت التحكم عن بعد من عيار 12.7 مع مشهد تصوير حراري.

حاملة الجنود المدرعة الروسية الواعدة لمشاة البحرية BT-3F، التي تم إنشاؤها وتطويرها لتكون قادرة على إيصال 14 بحريا مجهزين بالكامل إلى بر الأمان.

Разработчик назвал сильные стороны новейшего бронетранспортера БТ-3Ф:https://t.co/MadLyY54No



© Фото: ТРК "Звезда" pic.twitter.com/htpGz9xUbS — zvezdanews (@zvezdanews) February 22, 2021

قدمت روسيا حداثتها الصناعية والعسكرية في معرض الأسلحة الدولي "آيديكس 2021" في أبو ظبي. حيث تم تطوير حاملة الجند المدرعة على أساس BMP-3 ولها عدد من الخصائص الفريدة.

قال رومان كروموف، نائب المدير التنفيذي لشركة كورغانماشزافود ،التابع لـ"روستيخ" في تصريحات لقناة "زفيزدا": "ميزة هذه السيارة هي السعة الكبيرة للمساحة الداخلية ، التي استوعبنا فيها 14 راكبا، دون احتساب أفراد الطاقم. مضيفا أن "احتياطي الطفو للمركبة هو 25 %، وهو ما يزيد بنسبة 5%عن BMP-3.

تم تجهيز المركبة القتالية بمدفع رشاش ثابت يتم التحكم فيه عن بعد من عيار 12.7 مع مشهد تصوير حراري. هذا يحول BT-3F ليس فقط إلى وسيلة لنقل المقاتلين، ولكن أيضًا إلى وحدة قتالية هائلة.