"الردع النووي"... أمريكا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات... فيديو

أجرى الجيش الأمريكي اختبارا جديدا لصاروخ باليستي، غير مسلح، من نوع (Minuteman III) بالإضافة إلى اختبار المركبة العائدة.
وقال اللفتنانت جنرال (الفريق) أنتوني كوتون، نائب قائد قيادة القوات الجوية، في بيان صحفي لسلاح الجو: "أسطولنا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في حالة تأهب لمدة 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع".
وأضاف: "تؤكد الاختبارات الميدانية استعدادنا وموثوقيتنا في Minuteman III"، مؤكدا أن السلاح يوفر مراقبة موثوقة مع رادع استراتيجي موثوق به وفعّال.
وأشار سلاح الجو الأمريكي في بيانه إلى أن صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "Minuteman 3" أطلق في ساعة مبكرة من (مساء الثلاثاء) صباح الأربعاء من كاليفورنيا على هدف في المحيط الهادئ خلال اختبار دفاعي.
وشارك في عملية الإطلاق الجناح الصاروخي رقم 90 المتمركز في قاعدة "FE Warren" الجوية في وايومنغ، وجناح الصواريخ رقم 91 في قاعدة مينوت الجوية في داكوتا الشمالية، وجناح الصواريخ 341 الموجود في قاعدة مايلستروم الجوية في مونتانا.
ودعمت تجربة عملية الإطلاق بسرب من المقاتلات الأمريكية تابعة لسرب اختبار الطيران رقم 576.
وتمت عمليات الإعداد والتخطيط لإطلاق الصاروخ العابر للقارات قبل مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا عن الموعد المحدد، وأكد سلاح الجو الأمريكي أن التخطيط للعملية تم قبل 5 سنوات لذلك فإن العملية لا ترتبط بالأحداث العالمية والإقليمية الحالية.
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