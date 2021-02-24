صورة تظهر تركيب مجمع الحماية الإسرائيلي "تروفي" على دبابة "تي 62"

نشرت صفحة ناشط على "تويتر"، اسمه إيفان جيلفي، صورة تظهر الدبابة السوفيتية "تي 62" وهي في إسرائيل، وتم تركيب مجمع الحماية النشط "تروفي" عليها، بحسب ما ذكرته صحيفة "روسكايا غازيتا".

وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"، دبابة "تي 62" تم اغتنامها خلال إحدى النزاعات العسكرية. ثم، من بين عدة مئات من المركبات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها تحت تصنيف "تيران 6"، تم تشغيلها لفترة طويلة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

​على الرغم من حقيقة أن مثل هذا التحديث يزيد بشكل كبير من خصائص الحماية، لا يوجد دليل حتى الآن على أن بعض البلدان التي يتم فيها تشغيل دبابة "تي 55" أو "تي 62" أو "تي 72 " أو تي 80" قد قررت طلبها.

​ونقلت الصحيفة عن موقع "مدونة الدفاع"، أنه بحلول عام 2023، من المقرر تثبيت مجمع الحماية "كاز" KAZ على 17 دبابة "ليوبارد 2".

بدورها تولي صناعة الدفاع الروسية تقليديًا اهتمامًا كبيرًا لأنظمة الدفاع النشطة. حيث تم تطوير "دبابة "تي 55 آ د" T-55AD مع نظام "دروزد" Drozd المضاد للصواريخ وكان في الخدمة.

في الوقت الحاضر، يتم تطوير وسائل الدفاع للمركبات الثقيلة والمتوسطة.

ولاحظ الخبراء أنه بالمقارنة مع النماذج الأجنبية، فإن لمجمعات الحماية الروسية هذه ميزة كبيرة وهي: القدرة على اعتراض ليس فقط القذائف الصاروخية، والصواريخ الموجهة، ولكن أيضًا المقذوفات من عيار خارقة للدروع.

أيضًا لعائلتَي "تي 72" و"تي 90" تم تصنيع مجمع حماية "أرينا إي كاز"، والذي نجح في تحييد صواريخ ATGM الخطيرة.