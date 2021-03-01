الجيش الروسي يحصل على سلاح بإمكانه كسب الحرب قبل بدئها

أعلن ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو، خلال اجتماع مجلس القادة لوزارة الدفاع الروسية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن روسيا أنشأت منذ عام 2015 مجموعة متنوعة من وسائل التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية التي لا يوجد للعديد منها مثيل في العالم.

وتم إبداع 19 نوعا من الأسلحة الإلكترونية، وحصل الجيش الروسي على أكثر من ألف قطعة منها في الأعوام الثلاثة الماضية.

وتتلخص وظيفتها في عرقلة عمل وسائل الهجوم وأنظمة إدارة القوات المعادية وأسلحتها. ويتحقق هذا الهدف من خلال تعطيل إلكترونيات أجهزة الاتصال ونقل المعلومات وتعيين الأهداف وتصويب أسلحة الدقة العالية نحو أهداف معينة، وتعطيل تبادل المعلومات بين طائرات الاستطلاع المسيرة دون طيار والمحطات الأرضية لقراءة المعلومات الاستخبارية.

ولفت الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية حرق إلكترونيات الصواريخ والطائرات بمساعدة الإشعاع عالي الطاقة.

وأكد الخبير للصحفيين أن بإمكان مَن يستعين بالسلاح الإلكتروني كسب الحرب قبل بدئها، دون أن يلجأ إلى استخدام صواريخه.

وأشار إلى أن وسائل الحرب الإلكترونية أثبتت إمكانياتها لتحويل الطائرات المسيرة المعتدية إلى ما لا جدوى منه، أثناء استخدامها لحماية قاعدة حميميم العسكرية في سوريا ضد الطائرات المسيرة المهاجمة.