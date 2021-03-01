القوات الروسية تعبر "خط إطلاق النار" في الصقيع... فيديو

يستعد المتخصصون في المنطقة العسكرية المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة البيئة الآمنة للجيش، والتي تقام سنويًا في إطار ألعاب الجيش الدولية "أرميا-2021"، تدرب المتخصصون من قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا، أثناء العمليات العملية على مركبات الاستطلاع الكيميائية المدرعة إر خي إم-4 وإر خي إم-6 على المناورات عالية السرعة والاستطلاع وقطع ع خط الهجوم الناري. في ظل ظروف الصقيع الشديد، تغلب الجنود على خط إطلاق النيران، سيمثل الجنود الذين حققوا أفضل النتائج المنطقة العسكرية المركزية في المنافسة.

في المرحلة العملية من التدريب، تم أيضًا إشراك أطقم آلات الدخان الحراري تي دي أ-3، والتي تدربت على توفير غطاء الهباء الجوي لمركز القيادة الميداني للحماية من الاستطلاع الجوي وتوجيه الأسلحة، نشرت قيادة التشكيل نقاط تدفئة ميدانية للجنود في ساحة التدريب من أجل منع انخفاض درجة حرارة الأفراد.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو للتدريبات.