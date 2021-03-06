مجلة: الولايات المتحدة كانت تخطط لتدمير موسكو بطائرة مسيرة نووية

يتذكر كاتب المقال، بيتر سوسيو، أنه في الأيام الأولى من الحرب الباردة، كان الجيش الأمريكي يبحث عن طرق جديدة لإيصال رأس حربي نووي إلى هدف. كانت إحدى هذه المنصات هي صاروخ كروز SM-64 Navaho أرض-أرض، ثم ظهر مشروع RTV-A-5 والذي حصل في النهاية على التصنيف X-10.

كان من المفترض أن يكون نافاهو صاروخ كروز عابر للقارات أسرع من الصوت قادرا على إيصال أسلحة نووية إلى الاتحاد السوفيتي من قواعد في الولايات المتحدة القارية، ويحلق بسرعة 3 ماخ وعلى ارتفاع 20 ألف متر تقريبا. على ما يبدو، كانت الأهداف الرئيسية للقصف النووي تقع في موسكو ولينينغراد.

وفقًا لبيانات رفعت عنها السرية من أرشيف الأمن القومي الأمريكي في جامعة جورج واشنطن، خططت الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي لشن ضربات على 1100 منشأة عسكرية تابعة للاتحاد السوفيتي، كما نظرت في إمكانية تدمير مجمعات صناعية ومدن بأكملها. في العاصمة السوفيتية، كان الجيش الأمريكي يستعد لتدمير 179 موقعاً.

يلاحظ بيتر سوسيو أن الأمريكيين قاموا ببناء 13 طائرة من طراز X-10 ، تم استخدام عشرة منها في رحلات تجريبية، تم أولها في أكتوبر 1953. كانت X-10 عبارة عن طائرة تجريبية مسيرة تندرج تحت بعض معايير الطائرات النفاثة. كانت مدعومة بمحركين من طراز Westinghouse XJ40 ، كما تم تجهيزها بطيار آلي من أجل رحلة مستقرة دون تدخل الطيار.

يلاحظ الكاتب أن X-10 أثبت أنها منصة فعالة إلى حد ما في وقتها. يلفت بيتر سوسيو انتباه القراء إلى أنه كانت في الواقع أسرع طائرة لفترة قصيرة.

كان البرنامج ناجحا واستمر حتى نوفمبر 1956، لكن عمليات الإطلاق العشر الأولى لـ X-10 انتهت بالفشل، بينما استغرقت الرحلتان التاليتان حوالي أربع دقائق ونصف فقط. كانت المشكلة الأكبر هي أنه بحلول الوقت الذي وصل فيه البرنامج إلى مرحلة الاختبار، كان أول صاروخ باليستي عابر للقارات "أطلس" قد بدأ اختبارات الطيران وبدا واعد أكثر. نتيجة لذلك، تم إلغاء برنامج Navaho ومعه مشروع X-10.