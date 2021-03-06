وسائل إعلام عربية: روسيا أكبر قوة نووية في العالم

وضع الموقع المصري Sasapost تصنيفًا لأقوى الدول النووية في العالم، حيث حصلت روسيا على المركز الأول.

وصف معدو التقرير روسيا بأنها القوة النووية الأولى، نظرًا لأنها تمتلك أكبر ترسانة من الرؤوس الحربية النووية، اعتبارًا من عام 2019، كان عددها يقارب 6.5 ألف وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك موسكو "ثالوثًا نوويًا" متكاملًا، يشمل أسلحة نووية برية وجوية وبحرية.

وكانت الولايات المتحدة الثانية في الترتيب، فيما أشار معدو القائمة إلى أن الاختلاف بين الولايات المتحدة والدول النووية الأخرى يكمن في أن واشنطن استخدمت بالفعل أسلحة نووية، وتخزنها أيضًا في أراضي دول أخرى. ووفقًا للمعلومات الخاصة بعام 2019 ، كانت الترسانة النووية الأمريكية 6185 وحدة.

احتلت فرنسا المركز الثالث، حيث تمتلك باريس ترسانة نووية أصغر بكثير، مقارنة بروسيا والولايات المتحدة - 290 رأسًا نوويًا فقط.

تأتي الصين بعد ذلك، فاعتبارًا من عام 2020، كانت بكين تمتلك 320 سلاحًا نوويًا. في الوقت نفسه، تتجنب جمهورية الصين الشعبية مبدأ رفض الضربة الوقائية.

وتشمل القائمة أيضا بريطانيا العظمى وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وإيران على التوالي.