الطائرة المسيرة الروسية "ألتيوس" تختبر جميع أسلحتها

في عام 2021، ستختبر الطائرة المسيّرة "ألتيوس" الأسلحة. من المخطط اختبار ترسانة الطائرة المسيرة بالكامل، بما في ذلك الصواريخ العالية الدقة.

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك": "يتم التخطيط لرحلات تجريبية لنموذج ألتيوس الأولي في الصيف مع الضربات الأولى بالأسلحة الموجهة: صواريخ جو - أرض، بما في ذلك صواريخ عالية الدقة، وقنابل من مجمع مصمم خصيصًا للطائرات المسيرة".

خلال الاختبارات، سيتم وضع برامج لألتيوس: تدمير الدبابات والمركبات المدرعة الخفيفة وتراكم القوى العاملة ومواقع أنظمة القتال المختلفة، بما في ذلك المدفعية. في السابق، قامت الطائرة المسيرة بإلقاء قنابل غير موجهة.

تم تجهيز الطائرة المسيرة "ألتيوس" بمحركين توربينيين ويمكنهما البقاء في الجو لمدة تصل إلى 48 ساعة بسرعة تتراوح من 150 إلى 250 كم / ساعة. بوزن إقلاع يبلغ 6000 كيلوغرام، الحمولة القتالية للطائرة هي طن. الملاحة هي قمر صناعي بالقصور الذاتي، والطائرة مجهزة برادار ذي مظهر جانبي ومحطة استطلاع إلكترونية ضوئية.