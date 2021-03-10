غواصتان روسيتان مزودتان بـ"كاليبر" تخرجان إلى التدريبات في البحر الأسود... فيديو

خرجت الغواصتان التي تعملان بالديزل "كولبينو" و"فيليكي نوفغورد" إلى التدريبات في البحر الأسود، وفقًا لأسطول البحر الأسود الروسي.

ستعمل الغواصتان على البحث عن غواصة العدو الافتراضي، وستشاركان في تدريب مشترك مع القوات التي تحارب الغواصات وكاسحات الألغام، وستغوصان بالتناوب إلى أعماق البحار مع الوقوف على القاع على عمق يزيد على 200 متر.

خرجت "كولبينو" من حقل التدريب في سيفاستوبل و"فيليكي نوفغورد" من نوفوروسيسك، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

بي-271 "كولبينو"- غواصة روسية تعمل بالديزل من المشروع 636.6 "فارشافيانكا" وهي جزء من لواء الغواصة الرابع المنفصل لأسطول البحر الأسود الروسي.

"فيليكي نوفغورد"- غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.6 "فارشافيانكا" مصممة لمحاربة غواصات وسفن العدو وللدفاع عن القواعد العسكرية البحرية والاتصالات الساحلية والبحرية.