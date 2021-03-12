روسيا تكشف عن قيمة مبيعاتها من الأسلحة عام 2020

أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن روسيا صدرت العام الماضي أسلحة بقيمة مماثلة لمؤشرات السنوات القليلة الماضية، بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار.

وقال شوغايف، في حديث لقناة "روسيا 24": "لن أقدر أن أجزم لكم الآن بالأرقام النهائية، تقليديا، يجب تقديم تقرير إلى رئيس روسيا وأعضاء اللجنة المعنية بالتعاون العسكري التقني، وهم أول من يعرف النتائج النهائية، لكن يمكنني القول إن العام كان ناجحا".

وأضاف شوغايف ردا على سؤال توضيحي حول مقارنة النتائج الحالية لقيمة المبيعات مع السنوات السابقة (15 مليار دولار في السنة)، أنها "مماثلة".

يذكر أن نحو 40% من صادرات الأسلحة الروسية تصب في منطقة الشرق الأوسط.