مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليونان في البحر الأبيض المتوسط

أتاح وجود حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط للقوات المسلحة اليونانية الفرصة لإجراء العديد من التدريبات مع نظرائهم الأمريكيين.

صرحت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (GEETHA) بأنها خططت لمناورات جوية مع القوات الأمريكية. وقالت:

لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب، بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين.

وأضاف البيان الصحفي، "أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة".

كجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك (IKE CSG).

كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.