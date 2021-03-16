"تيرميناتور" الروسي يستعد للقتال

يواصل الجيش الروسي تدريباته على استخدام آلية قتالية مدرعة جديدة تحمل اسم "تيرميناتور" وهو اسم غير رسمي للآلية المسماة بالمركبة القتالية الداعمة للدبابات.

وجربت وحدات من الجيش الروسي مدرعات "تيرميناتور" أخيرا خلال معركة تدريبية في ريف مدينة تشيليابينسك استخدمت فيها مدرعات "تيرميناتور" لمساندة الدبابات المهاجمة.

وتشبه مركبة "تيرميناتور" الدبابة، وتتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الدعم الناري للدبابات والمدرعات الأخرى في معارك الشوارع في الغالب.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" وهي مجلة أمريكية تتخصص بالشؤون العسكرية، تعقيبا على استخدام "المدمر" (كلمة "تيرميناتور" تعني المدمر) في المعارك التدريبية إن "المدمر" الروسي يستعد للقتال.

وأشارت إلى أن هذه الآلية تستحق أن تسمى مدمرا لأنها تقدر على تدمير دبابات ومدرعات أخرى. ويمكن استخدامها أيضا لمكافحة مروحيات العدو وطائراته غير السريعة على ارتفاع منخفض.

وتحتوي مدرعة "تيرميناتور" على 4 قواذف صواريخ مضادة للدروع ومدفعين آليين من عيار 30 ملم وقاذفي رمّانات ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم. ويبلغ مدى صواريخها المضادة للدروع 6000 متر.

ودخلت مدرعة "تيرميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018.