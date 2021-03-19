أذهلت رادارات الناتو... الكشف عن سر اختفاء غواصة روسية في المتوسط... فيديو

أكد رئيس سابق لهيئة أركان القوات البحرية الروسية، أن غواصات "فارشافيانكا" تتصدر قائمة الغواصات الأكثر حصانة ضد رادار كشف الغواصات.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية أن مجموعة من سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدأت تبحث عن غواصة روسية اختفت من على شاشات راداراتها بعد أن ظهرت في البحر المتوسط.

ومن جهة أخرى أخبر مصدر مطلع "سبوتنيك" بأن غواصة "روستوف نا دونو" التي اختفت من على شاشات رادارات الناتو على اتصال مع قيادة القوات البحرية الروسية وتزودها بمعلومات يهتم بها قادة الأسطول الروسي.

وأضاف أن محاولات الناتو لتحديد مكان وجود الغواصة الروسية باءت بالفشل.

ولم يستطع حلف الناتو تتبع غواصة "روستوف نا دونو"، وهي من فئة "فارشافيانكا" لأنها تتمتع بالقدرة على كتم صوتها وتستطيع بالتالي أن تُخفي نفسها عمَن يحاول كشفها.

وأكد الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان البحرية الروسية، أن غواصات "فارشافيانكا" تعتبر من الغواصات الأكثر صمتا ولهذا فإن اكتشافها أمر صعب.

وأضاف أن الغواصة التي تحاول سفن حلف الناتو العثور عليها دون جدوى، وهي غواصة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، تثبت قدرتها على التخفي.

وكان قائد أسطول البحر الأسود، الأميرال إيغور أوسيبوف، قد أعلن عن توجه جميع غواصات الأسطول الست إلى البحر في مهمة قتالية.