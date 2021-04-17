"لا نظير له"..إيران تكشف امتلاكها أكبر أسطول لسلاح استراتيجي في المنطقة

كشف قائد كبير في الجيش الإيراني عن امتلاك بلاده لأكبر أسطول في الشرق الأوسط يعتبر سلاحا استراتيجيا فعالا جدا في المعارك البرية والجوية.

أكد قائد طيران الجيش الإيراني، العمد الطيار يوسف قرباني، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم السبت، أن بلاده "تمتلك اليوم أكبر أسطول مروحيات في منطقة الشرق الأوسط وأن مركز التدريب على قيادة المروحيات لدينا لا نظير له في المنطقة ونحن قادرون على الدفاع عن منجزات الثورة".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن قرباني تصريحاته التي أدلى بها بمناسبة يوم الجيش في إيران، حيث أكد أن "نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الأساسية ونقوم لله الحمد بصنع قطع الغيار في الداخل فضلا عن إجراء عمليات الصيانة الأساسية (اوفرهال) للمروحيات والمعدات".

ونوه القائد الإيراني الكبير بأن بلاده تسعى إلى التقدم في العام الجاري في "مجال المنظومات التسليحية بزيادة لا تقل عن 50% وسنعمل على هذا المنوال أيضا في مجال صنع قطع الغيار".

وكشف قرباني عن حجم العمليات الصناعية في بلاده، وقال: "لقد صنعنا 750 نوعا من قطع الغيار بمقدار 800 ألف قطعة تستخدم في المروحيات وسنتخذ في هذا العام أيضا خطوات واسعة في مسار تحقيق أهداف طيران الجيش".