أسطول البحر الأسود الروسي يبدأ بمراقبة السفينة البريطانية التي دخلت البحر الأسود

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الأحد، أنه بدأ بمهام مراقبة السفينة التابعة للبحرية البريطانية التي دخلت مجال البحر الأسود.

وأصدر مركز مراقبة الحدود البحرية التابع لوزارة الدفاع الروسية بيانا نقلته وكالة "سبوتنيك" قالت فيه: " بدأت قوات أسطول البحر الأسود الروسية بعملية مراقبة تحركات السفينة العسكرية البريطانية "ترينت" التي دخلت البحر الأسود".

وأضاف البيان أن "قوات أسطول البحر الأسود بدأت بمراقبة تصرفات سفينة الدورية التابعة للبحرية البريطانية وستقوم بتتبع مسارها حتى خروجها من المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الملاحة وعلوم المحيطات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الأجنبية.

وكانت صحيفة "تايمز" قد كشفت منذ أيام عن مصادر في البحرية الملكية البريطانية، أن بريطانيا تنوي إرسال مدمرة وفرقاطة مضادة للغواصات إلى البحر الأسود في مايو/أيار المقبل، تضامنا مع أوكرانيا وحلفاء الناتو في المنطقة.

كما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس مسألة إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع المقبلة، لإظهار دعمها لأوكرانيا في ظل تنامي النشاط العسكري الروسي على الحدود الشرقية لكييف.