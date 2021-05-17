دولة عربية تحصد مركزا متقدما في مضمار الدبابات

أعلن موقع إخباري أمريكي أن روسيا تتصدر قائمة الدول الأقوى عسكريًا من حيث عدد الدبابات.

ووصف موقع 19FortyFive روسيا بأنها القوة الأعظم من حيث عدد الدبابات، مشيرا إلى أن بإمكان روسيا أن تنشر أعدادا هائلة من الدبابات عند الضرورة.

وتشغل كوريا الشمالية المركز الثاني بحوالي 6000 آلية قتالية مدرعة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث. وتليها الهند وسوريا.

من الجدير ذكره أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في فبراير/شباط 2021 أن القوات البرية الروسية ستحصل على أكثر من 800 آلية مدرعة جديدة منها أكثر من 90 دبابة حديثة من طراز "تي-72بي3" و"تي-72بي3إم"، قبل نهاية هذا العام.