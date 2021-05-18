حاملتا صواريخ روسيتان تحلقان فوق بحر بارنتس بمرافقة من مقاتلات "ميغ-31"

قامت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "تو-160" بالتحليق، اليوم الثلاثاء، فوق بحر بارنتس، حيث رافقتهما المقاتلات الروسية من طراز "ميغ - 31".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان للطيران بعيد المدى من طراز "تو-160" بالتحليق في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر بارنتس. وقد قامت مقاتلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة لبحر الشمال بمرافقتهما. وقد بلغ عدد ساعات التحليق سبع ساعات".

وقبل أيام، أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال للصحفيين أن المقاتلة الروسية "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية، فوق بحر بارنتس، كانت تتجه صوب الحدود الروسية.

قبل ذلك، اعترضت "سو-30" مقاتلتين من طراز "Dassault Mirage 2000" وناقلة تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود. كما لم تكن هناك انتهاكات للحدود.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أجرت الطائرة الإستراتيجية الأمريكية "غلوبال هوك" استطلاعا بالقرب من حدود القرم قبل إجراء دريبات لفحص الجاهزية القتالية للقوات الروسية، وفقا لبيانات فلايت رادار.



