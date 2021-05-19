"مشاكل كبيرة" تنتظر الطيران الحربي الأمريكي

ستواجه القوات الجوية الأمريكية مشاكل كبيرة، حسب مجلة "فوربس"، في حال نشوب صدام عسكري جوي مع روسيا أو الصين.

وعن سبب المشاكل المُنتظرة قالت المجلة إن القوات الجوية الأمريكية ليست جاهزة لمقارعة خصم يعد ندًا لها في مباراة سافرة.

وفقدت القوات الجوية الأمريكية قدرا كبيرا من الجاهزية القتالية أثناء عمليات القصف الجوي في منطقة الشرق الأوسط حيث اعتادت فيها على الانطلاق من "القواعد الكبيرة والمريحة" في حين لا يمكن أن تتوفر لها مثل هذه القواعد عندما تبدأ القوات الروسية أو الصينية تحركاتها وكانت قد أطلقت صواريخها.

وأشارت المجلة إلى أن الطيارين العسكريين الأمريكيين أصبحوا في حالة يرثى لها بعد أن اعتادوا على خوض "معارك منخفضة الكثافة" في الشرق الأوسط.

وأضافت أن واشنطن تنوي إعادة هيكلة قواتها الجوية، لكنها ستفعل ذلك في ظل ميزانية محدودة.