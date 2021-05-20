روسيا تستطيع صد هجوم صواريخ أمريكية جديدة

أكد مصدر في قطاع الإنتاج الحربي أن روسيا تملك ما يمكّنها عند الضرورة من اعتراض صواريخ حربية مهاجمة مثل الصاروخ الأمريكي الجديد المُنتظر المسمى بـ"السلاح فرط الصوتي البعيد المدى" (Long-Range Hypersonic Weapon).

وقالت مجلة "بوبولار ميكانيكس" إن سلاح LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) الذي سيحصل عليه الجيش الأمريكي في وقت لاحق، يستطيع أن يضرب روسيا في حال نشوب النزاع. ويُفترض أن تعادل سرعة رأسه المدمر 17 ضعف سرعة الصوت (نحو 21 ألف كيلومتر في الساعة).

وذكر المصدر في حديثه لـ"سبوتنيك" أن منظومة "إس-500"، وهي أحدث منظومة روسية للصواريخ المضادة للأهداف الجوية، تستطيع أن تُوقف وسائل هجوم جوي-فضائي أسرع.

وأكد أن منظومة "إس-500" لن تواجه صعوبات في اعتراض صواريخ LRHW لاسيما وإن هذه الصواريخ لا تملك قدرة كبيرة على المناورة.

وأضاف أن منظومة "إس-500" تحتوي على أجهزة رادار متنقلة قادرة على اكتشاف أهداف من هذا النوع وهو ما يجعلها لا تتعلق بوسائل الدفاع الجوي الأخرى.