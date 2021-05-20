مصمم طائرات يكشف عن مروحية روسية تجاري المقاتلة القاذفة بفعاليتها

ونوه فيتالي شيربينا، مصمم طائرات الهليكوبتر في شركة "ميل إي كاموف"، في معرض حديثه عن النسخة المطوّرة من مروحية "مي-28إن الصياد الليلي" والتي أطلق عليها "مي-28إن إم"، إلى أن مروحية "مي-28إن إم" تستطيع على العكس من نظيراتها الأجنبية أن تقوم بالأعمال القتالية في جميع الظروف الجوية وتستخدم السلاح الصاروخي ضد أهداف متنوعة بينها دبابات ومدرعات العدو ومقرات القيادة ومستودعات الأسلحة ومراكز الاتصالات ومرابض النيران.

وأشار إلى أن مروحية "مي-28إن إم" تجاري المقاتلة القاذفة من حيث تنوع الأهداف التي تستطيع أن تهاجمها.

وخلص إلى القول بأن المروحيات الأجنبية لا تستطيع مجاراة مروحية "مي-28إن إم".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن ترسانة أسلحة مروحية "مي-28إن إم" انضم إليها أخيرا صاروخ موجه جديد يبلغ مداه 25 كيلومترا، أي أن المروحية يمكن أن تطلقه نحو هدف معين دون دخول مجال عمل مضادات الطيران.