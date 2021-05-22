خبير عسكري يكشف عن مصدر الصواريخ الحديثة المضادة للدروع لدى حركة "حماس"

كشف الخبير العسكري والسياسي الروسي، سيميون بوغداساروف، عن كيفية حصول حركة "حماس" على أنظمة الصواريخ الحديثة المضادة للدروع "كورنيت -إي".

وجاءت تصريحات بوغداساروف خلال مقابلة خاصة على برنامج "سولافيوف لايف"، على منصة "يوتيوب"، تحدث فيها بالتفاصيل عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار بوغداساروف إلى أن قوة "حركة حماس" في السنوات الأخيرة تعاظمت بشكل كبير، حتى باتت تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة لا تقل شأنا عن أسلحة "حزب الله" اللبناني، معتبرا أن "حماس تعلمت الكثير من تكتيكات العسكرية من الحزب اللبناني المقاوم، وبالتالي لم تقم ولن تتجرأ إسرائيل بعملية عسكرية في غزة".

وأكد بوغداساروف في كلامه، أن حركة "حماس" لا تمتلك فقط صواريخ الـ "أر بي جي" وصواريخ "الغراد"، بل استطاعت الحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للدروع "كورنيت إي".

وعن صواريخ "كورنيت إي" المتطورة، قال بوغداساروف: "هذه الصواريخ اشترتها تركيا في وقت سابق ومع بدء الأحداث في سوريا قامت أنقرة بتسليمها للتنظيمات الإرهابية السورية لمواجهة الدبابات التابعة للجيش السوري، لكن أعدادا لا بأس منها حصلت عليها حركة حماس بطريقتها الخاصة من هذه التنظيمات".

وأضاف بوغداساروف قائلا: "هذه الصواريخ ضد المدرعات قادرة على مواجهة دبابات الميركافا الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل تدرك أن معركتها صعبة وستكون خاسرة".