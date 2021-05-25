شركة "ميغ" تنتج طائرات مقاتلة مؤهلة لتحقيق السيطرة على الجو

تستطيع مقاتلة "ميغ-35" أن تستخدم جميع الأسلحة الجوية المتوفرة حاليًا وفي المستقبل.

هذا ما صرح به المتحدث باسم شركة "ميغ" الروسية المصنعة للطائرات، موشيغ بالويان، مشيرا إلى أن القدرة على استخدام جميع الأسلحة الخاصة بالطائرات الحربية تجعل مقاتلة "ميغ-35" قادرة على تحقيق السيطرة على الجو.

ومن الأسلحة التي تتسلح بها مقاتلة "ميغ-35" صواريخ جو/جو وجو/سطح والقنابل الحرة والقنابل الموجهة، وهي مزودة بأجهزة الرادار الجديدة التي لا تحتوي عليها مقاتلات "ميغ" الأخرى.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن المتحدث باسم شركة "ميغ"، أن البرنامج الجديد لتسليح الجيش الروسي يتضمن توريد مقاتلات "ميغ-35" للقوات الجوية.

وأضاف المتحدث باسم شركة "ميغ" أنهم مستعدون لإحلال مقاتلات "ميغ-35" محل مقاتلات "ميغ-29" ضمن صفوف القوات الجوية الروسية.

وتظل مقاتلة "ميغ-35" قيد الاختبار. وقد تلقت شركة "ميغ" تقريرا يسمح ببدء العمل على صنع مجموعة طائرات "ميغ-35" للقوات الجوية الروسية.

يذكر أن مقاتلة "ميغ-35" مصممة بطريقة تمكّنها من تحقيق المهام المطروحة عليها في ظروف الدفاع الجوي المتشعب والتشويش الإلكتروني المكثف.

واحتفظت مقاتلة "ميغ" الجديدة بما تتمتع به سائر مقاتلات "ميغ" السابقة من سهولة الصيانة والإصلاح وإمكانية الإقلاع من ممر ترابي.