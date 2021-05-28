رئيس الأركان الأمريكي يدعو إلى تجنب الحرب بين الدول الكبرى

أعلن ذلك الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مشيرا في كلمة له أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية، إلى أن السلام الدولي أضحى على حافة الانهيار.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن الجنرال مارك ميلي، أن السلام بين الدول الكبرى دخل عامه الـ76 بعد الحرب العالمية الثانية وهو الآن في وضع صعب إذ أضحى على حافة الانهيار.

ودعا رئيس الأركان الأمريكي إلى ضرورة تهيئة الظروف الكفيلة بمنع نشوب الحرب بين الدول الكبرى في المستقبل.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مرارا أنها ترى تهديدا من قبل روسيا والصين. وفي ظن واشنطن فإن بكين وموسكو تبذلان جهودهما في سبيل إعاقة الولايات المتحدة عن الدفاع عن مصالحها وحلفائها في العالم.