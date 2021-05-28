روسيا تمد دولة أجنبية ببنادق رشاشة مصغرة

وقال مسؤول في قسم الأسلحة بمؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، إن أهم ما يميز بندقية "إس إر.3إم"، وهي بندقية رشاشة صغيرة الحجم، وجود كاتم الصوت القابل للنزع الذي يسمح بتحويل البندقية المخصصة للقتال القريب إلى بندقية قنص تستطيع أن تضرب أهدافا تبعد عنها بأكثر من 300 متر.

وصُنعت بندقية "إس إر.3إم" لقوات العمليات الخاصة بمأسورة طولها 136 ملم فقط لكي يتيسر استخدامها في شوارع المدن. وتبلغ السرعة الابتدائية لرصاصاتها 310 أمتار في الثانية.

وتزن بندقية "إس إر.3إم" المجهزة بكاتم الصوت ومخزن ذخيرة يتسع لـ30 رصاصة، 3.2 كيلوغرام.

وأشار المسؤول إلى أن شركة "روس أوبورون أكسبورت" ستقوم بتوريد بنادق "إس إر.3إم" عيار 9 ملم لـ"شريك أجنبي".