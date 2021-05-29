"الاتحاد الحازم"...مناورات مشتركة بين الجيشين اللبناني والأمريكي

أكملت القوات المسلحة اللبنانية وقوات البحرية الأمريكية، الجزء الأخير من المناورات المشتركة التي حملت اسم "الاتحاد الحازم".

وشاركت القوات في هذه التدريبات من الفترة الممتدة من 17 ولغاية 28 مايو/أيار، في لبنان وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف هذه المناورات لتعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية بين البحرية الأمريكية والجيش اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب بين البحرية الأمريكية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأمريكية بالأمن البحري الإقليمي، بحسب ما نقل موقع القوات الامريكية.

وقال النقيب أوسكار روجارس، قائد فرقة (TF 52) الذي قاد عملية التخطيط والتنفيذ: "لقد كانت هذه التدريبات فرصة فريدة لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز قابلية التشغيل البيني مع نظرائنا في القوات المسلحة اللبنانية". إن ممارسة سيناريوهات متنوعة عززت بشكل كبير قدراتنا الأمنية البحرية المتبادلة كقوة مشتركة ومشتركة".

Operating together to promote security in the region! 🇺🇸 💪 🇱🇧



U.S. and #Lebanese forces completed exercise Resolute Union (RU) 21, a bilateral explosive ordnance disposal #EOD and maritime security operations exercise.



Read about the exercise here: https://t.co/bn0fub6EJW pic.twitter.com/P1eJ25VoWZ — U.S. Navy (@USNavy) May 28, 2021

وتضمنت فعاليات المناورة عروض التخلص من الذخائر المتفجرة، والتدريب على الغوص، وإصلاح أضرار المطارات، وركوب الطائرة، وعمليات البحث والضبط (VBSS) وشاركت قوات البحرية الأمريكية بغواصين في البحرية وفنيي التخلص من الذخائر المتفجرة، وفريق الاشتباك البحري لخفر السواحل الأمريكي (MET) ، وكتيبة بناء Seabee ، وأعضاء فريق دعم إضافي.

واختتمت المناورات بحفل ختامي حضره عن الجانب اللبناني، العماد جوزف عون، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، والعميد البحري كيرت رينشو، نائب قائد البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي.

وقال رينشو: "أنا سعيد جدًا بنتائج المناورات. فعلى مدار أحد عشر يوما، أتاح التمرين فرصة لقواتنا لصقل مهاراتنا الجماعية في الاستجابة للأزمات، نحن جميعا نشترك في مصلحة مشتركة في التغلب على العديد من القضايا الأمنية المعقدة في المنطقة، وقد عزز هذا التمرين قدرتنا على القيام بذلك".

تغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس نحو 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. يتألف الامتداد من 20 دولة ويتضمن ثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن.