"سو-27" روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

وجاء في بيان مركز الدفاع الوطني الروسي: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود الروسية، حلقت مقاتلة "سو-27" من قوات الدفاع الجوي الروسي تابعة لأسطول البلطيق في الجو".

وأضاف البيان: حدد طيار "سو-27" الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية من طراز "B-52H" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، ورافقها فوق بحر البلطيق، وبعد مغادرة الطائرة الأمريكية عاد إلى قاعدته.

وختم البيان: لن يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية.

يذكر أن أجهزة مراقبة الأجواء الروسية رصدت، الأربعاء، هدفا جويا يقترب من حدود روسيا الاتحادية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.