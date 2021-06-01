كيف ترد روسيا على أفعال الناتو

وكان وزير دفاع روسيا، الجنرال سيرغي شويغو، قد أعلن عن إنشاء نحو 20 وحدة عسكرية جديدة في المنطقة العسكرية الغربية. وذلك ردا على أفعال حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفق أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن الرد الروسي الممكن على أفعال الناتو على المحور الاستراتيجي الغربي سيتضمن نشر المزيد من صواريخ "إسكندر" التكتيكية عند الحدود الغربية وأيضا نشر الصواريخ المتوسطة المدى إذا ظهرت صواريخ من هذا النوع في أوروبا.

وأشار الخبير في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن الصواريخ المتوسطة المدى التي يمكن أن تظهر في الغرب الروسي ردا على نشر الناتو للصواريخ المماثلة ستحمل ما يجعلها تتفوق على صواريخ الناتو إذ أنها ستكون مزودة بالرؤوس الحربية الأسرع كثيرا من الصوت.

كما يمكن أن تظهر وحدات جديدة من القوات الجوية-الفضائية عند الحدود الغربية.

وبقي حلف الناتو معاديًا لروسيا حتى بعد أن أقدمت روسيا على حل حلف وارسو الذي كان يواجه الناتو في الحرب الباردة، ووافقت على حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

واتجه الناتو منذ عام 2014 لترك جزء من أسلحة القوات المشاركة في المناورات العسكرية التي ينظمها الحلف عند حدود روسيا. كما راح الناتو يعزز قواعده العسكرية قرب روسيا.