الأرجنتين تشيد بجودة المروحيات الروسية

صرح السفير الأرجنتيني بأن بلاده تتباحث مع روسيا بشأن شراء مجموعة جديدة من المروحيات.

وتمتلك الأرجنتين حاليًا مروحيتين روسيتين من طراز "مي-171يي"، وتستخدمهما في العمليات الاستكشافية بالقارة القطبية الجنوبية.

وقال السفير ادواردو سواين في حديثه لـ"سبوتنيك" على هامش مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نتباحث مع ممثلي وزارة دفاع روسيا".

وأشار إلى أن العسكريين الأرجنتينيين جرّبوا المروحيتين اللتين حصلت الأرجنتين عليهما من روسيا في وقت سابق، ووجدوهما بدعة تكنولوجية راقية ذات جودة ممتازة.

وأضاف أن بلاده تواجه مشكلات مالية ولذلك يبحث الطرفان إمكانية تقديم قرض إليها.

ومروحية "مي-171يي" مخصصة لأغراض النقل. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 13 طنا. ويبلغ مداها 650 كيلومترا. وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة. ويمكنها أن تصعد إلى ارتفاع 5000 متر.