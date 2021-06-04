قذيفة روسية جديدة تحمي دبابات القوات الصديقة من هجوم الصواريخ

أبدع معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية، وهو منشأة صناعية من منتجاتها ما يستخدم في أغراض عسكرية أيضا، قذيفة جديدة.

والقذيفة الجديدة ليست مخصصة لمهاجمة أحد، فوظيفتها الدفاع ضد الأسلحة الهجومية ذات الدقة العالية، وعليها أن تحمي آليات القوات الصديقة من الصواريخ الموجهة. ويتم إطلاقها نحو مقذوفات تهدد آليات القوات الصديقة كالدبابات لكي تخلق ستارا من الجزيئات الصلبة التي يحملها الهواء لتشوّش على وسائل التحكم في صواريخ الدقة العالية للعدو وتعطلها من خلال تجريدها من القدرة البصرية.

وقال مسؤول في قسم الأسلحة بمؤسسة التكنولوجيا الروسية (روستيخ) التي يتبع لها المعهد، إن القذيفة يمكن استخدامها ضمن أسلحة الدفاع عن مدرعات القوات الصديقة في جميع الظروف المناخية.

وعبر المسؤول عن اعتقاده بأن الابتكار سيلقى رواجا في الأسواق الخارجية.