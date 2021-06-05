"الهيكل كاماز"... منظمة قاذفات صواريخ تدخل الجيش البنغلاديشي... صور

بدأت القوات البرية للقوات المسلحة البنغلاديشية في استلام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "TRG-300 Kasirga" التركية الصنع، على هيكل "كاماز" الروسي.

تحتوي هذه المركبات القتالية على أربعة قضبان مصممة لإطلاق ذخيرة 302 ملم تزن أكثر من 520 كغ وطول 4.7 متر.

يمكن أن تكون الرؤوس الحربية التي يصل وزنها إلى 150 كغ تجزئة شديدة الانفجار، مصممة لتدمير مجموعة متنوعة من التحصينات والمنشآت العسكرية الأخرى وكذلك المركبات المدرعة.

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Bangladesh Army received the launching vehicles of TRG-300 Kasirga MLRS system based on Russian Kamaz 65224 trucks.

The range of TRG-300 MLRS is 120km. pic.twitter.com/G58iiqGTIJ — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) June 3, 2021

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم حمل عناصر ضرب جاهزة - 2600 كرة فولاذية، والتي تكون فعالة بشكل خاص عند إشراك أفراد العدو.

نطاق الرماية المعلن 120 كم. و تم الإبلاغ لاحقا عن اختبار المزيد من الإصدارات بعيدة المدى.

السرعة القصوى على الطريق السريع 90 كم/ساعة. سعة خزان الوقود - 500 لتر.