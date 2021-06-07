الطلب الأفريقي على الأسلحة الروسية يرتفع

سجل الطلب الأفريقي على ما تنتجه روسيا من أسلحة ومعدات عسكرية ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

وصرح مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية للصحفيين، بأن حجم الطلب الأفريقي على الأسلحة الروسية وصل إلى 17 مليار دولار، بعد أن تم في عام 2020 وبداية عام 2021 توقيع عقود توريد تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار لبلدان أفريقيا الوسطى والغربية والجنوبية.

وكشف ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في حديث للصحفيين قبيل افتتاح معرض الأسلحة الدولي "شيلد أفريكا 2021" في "كوت ديفوار"، الذي تنطلق فعالياته يوم غد 8 يونيو/حزيران وتستمر حتى 10 منه، أن روسيا تمد بلدان أفريقيا الوسطى والغربية والجنوبية بطائرات هليكوبتر وتقنيات بحرية عسكرية ووسائط دفاع جوي وعربات مدرعة وتجهيزات للقوات الأمنية ووسائل حماية المطارات وغيرها من معدات هامة وأيضا أسلحة خفيفة.

وتعرض روسيا، في المعرض الذي تنظمه "كوت ديفوار"، ناقلات جنود مدرعة ورشاشات كلاشنيكوف. وسيحدّث ممثلوها زوار المعرض والمشاركين فيه عن نظام صواريخ "كورنيت-أ/أ إم" المضاد للدبابات ومدافع الهاون عيار 120 ملم و82 ملم، ويعلنون عن اختراع سيارات مدرعة جديدة من نوع "تيغر" (النمر).