روسيا تبني بارجة خفية

سوف يكون كورفيت "ميركوري" الجاري العمل على إنشائه أول بارجة روسية خفية تماما.

وقد صنعت روسيا سفنا عسكرية باستخدام تكنولوجيا الإخفاء، لكنها ليست خفية بشكل كامل إذ استخدمت تكنولوجيا الإخفاء لصنع بعض معداتها فقط. أما كورفيت "ميركوري"، فسوف يتم طلاؤه بشكل كامل بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية. ويبلغ طول الكورفيت 100 متر.

وفضلا عن الطلاء "الخفي"، سيخلو الكورفيت من أجزاء بارزة إلى أقصى حد ممكن.

وقال مصدر في قطاع صناعة السفن لـ"سبوتنيك" إن جسم الكورفيت جاهز تماما، ويجري العمل الآن على إنشاء ما يقع على متنه.

وحددت مهمته في مكافحة بوارج العدو بواسطة الصواريخ، والبحث عن غواصات العدو وتدميرها، وتوفير الحماية لسفن القوات الصديقة من الهجمات الجوية بواسطة الصواريخ المضادة للطائرات، ودعم عمليات الإنزال بالمدفعية.

ويجب أن ينضم كورفيت "ميركوري" إلى الأسطول الروسي في عام 2022.