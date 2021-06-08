لقطة مفاجئة... من أين ظهرت طائرات أمريكية في أرخبيل نوفايا زيمليا

لا تزال بعثات الجمعية الجغرافية الروسية تعثر على آثار الحرب العالمية الثانية في أراضي روسيا.

وقد تم العثور على مخلفات الحرب في أجزاء كثيرة من الأراضي التي لفحتها نار الحرب. وأخيرا عثرت إحدى بعثات وزارة الدفاع الروسية والجمعية الجغرافية على لقطة مفاجئة في جزر تقع في المحيط المتجمد الشمالي.

وقال نيكولاي بتروف، نائب رئيس البعثة، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إنهم عثروا حين مروا بقرية كراسينو في أرخبيل نوفايا زيمليا على أشياء لم يروها من قبل هي حطام طائرات أمريكية.

وأظهر التحقيق أنها من الطائرات التي وصلت إلى روسيا من أمريكا ضمن الإمدادات التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول حاربت ألمانيا النازية.

وذكر نائب رئيس البعثة أنهم رصدوا آثارا للشظايا المجهولة على هذه الطائرات.