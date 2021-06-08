أقوى ناقلة جنود روسية تدار بواسطة الهاتف المحمول

تم تطوير ناقلة الجنود المدرعة الروسية المعروفة باسم "بوميرانغ" إلى آلية يمكن التحكم فيها عن بعد بواسطة الهاتف المحمول.

هذا ما أعلنه المدير العام لإحدى شركات التصنيع العسكري الروسية، ألكسندر كراسوفيتشكي.

وأشار كراسوفيتسكي إلى أن مدرعة "بوميرانغ"، وهي أقوى ناقلة جنود مدرعة روسية ذات عجلات، تستطيع، حين تدار عن بعد، أن تسير إلى الأمام والخلف، وتدير برج الأسلحة وماسورة المدفع.

يجدر بالذكر أن آلية "بوميرانغ" يمكن أن تكون أساسًا لعدد كبير من الآليات العسكرية المتنوعة كمركبة المشاة القتالية "كا-17".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وزن آلية "بوميرانغ" يبلغ 34400 كيلوغرام، وحمولتها 10700 كيلوغرام. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. ويمكن تزويدها بكمية من الوقود تكفي لـمسافة 800 كيلومتر.