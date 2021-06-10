الأكبر منذ أيام الاتحاد السوفييتي... روسيا تجري مناورات في المحيط الهادئ... فيديو

بدأ الجيش الروسي مناورات عسكرية في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ بمشاركة 20 سفينة حربية سطحية وغواصة، وهي أكبر مناورات في المحيط الهادئ منذ أيام الاتحاد السوفييتي.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "المجموعات البحرية التكتيكية التابعة لأسطول المحيط الهادئ قد قطعت مسافة تقارب 4 آلاف كم من نقاط قواعدها ونشرت مجموعة من قوات الأسطول في المنطقة المحددة في المحيط الهادئ للقيام بمهام تدريبية".

В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне https://t.co/D71DNMzWOb#ВМФ #ТОФ #Учение pic.twitter.com/hb5NbyvDz9 — Минобороны России (@mod_russia) June 10, 2021

وأضاف البيان "شاركت ما يصل إلى 20 سفينة حربية سطحية وغواصة وسفينة دعم في التدريبات، بما في ذلك السفينة الرئيسية لحرس فرسان ناخيموف وطراد الصواريخ فارياج والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال بانتيليف، مزودة بأسلحة صاروخية موجهة والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف" وطرادات "لاود" و"بيرفكت" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة مجمع القياس "مارشال كريلوف"، وكذلك السفن اللوجستية".

An operational exercise of the heterogeneous forces of the Pacific Fleet is being conducted in the central Pacific https://t.co/FMrpRKTqM1#Pacificfleet pic.twitter.com/e9vD6QwzE2 — Минобороны России (@mod_russia) June 10, 2021

وبحسب الوزارة، تشارك نحو 20 طائرة في التدريبات، بما في ذلك الطائرات المضادة للغواصات بعيدة المدى من طراز Tu-142MZ وطائرات MiG-31BM المقاتلة الاعتراضية على ارتفاعات عالية وطائرات أخرى تابعة لقوات الفضاء الروسية.

وعن مجريات التمرين، أفاد بيان وزارة الدفاع "في إطار التمرين، يجري تحديد مهام التحكم في مجموعة غير متجانسة من القوات على مسافة كبيرة من النقاط الأساسية أثناء حماية الاتصالات البحرية (المحيطية) والدفاع عنها، وكذلك تنظيم التفاعل بين التجمع العملياتي للسفن والطيران في البحث عن الغواصات وتجمعات السفن وتجمعاتها للعدو الوهمي".