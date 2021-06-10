مدينة أوكرانية ترغب بشراء منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

فبحسب ما نشر موقع "Focus.ua"، بنسخته الأوكرانية فإن النظام الصاروخي لم يتم التفكير فيه من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية، وإنما من قبل مكتب رئيس بلدية ماريوبول الواقعة على مقربة من خط التماس في دونباس.

وقالت سلطات المدينة إن مطار ماريوبول يقع على بعد 40 كيلومترا فقط من منطقة الصراع العسكري، ما يجعل رحلات الطيران غير آمنة، لذلك، وجد مكتب العمدة طريقة لتوفير حماية الأجواء.

وكتجربة، قررت السلطات الأوكرانية في ماريوبول استخدام تلك الإسرائيلية، حيث تغطي القبة الحديدية جميع مرافق البنية التحتية المهمة، بما في ذلك المطارات.

ولا تعترف وزارة الدفاع والمجتمع الدولي حتى الآن بالرحلات الجوية إلى ماريوبول على أنها آمنة، لذلك تريد المدينة شراء "قبة حديدية" لتأمين الرحلات الجوية، بحسب ما صرح نائب العمدة، سيرغي زاخاروف.

موضحا أن المدينة لديها بالفعل حركة في هذا الاتجاه، فهم يعرفون تكلفة المجمع بـ 50 مليون يورو وقد اتصلوا بالفعل بالشركة الإسرائيلية لبحث شروط نشر نظام الدفاع الصاروخي في مطار ماريوبول.

وشدد زاخاروف على أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى المدينة لإجراء مفاوضات في نهاية يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن رغبتها في الحصول على النظام الإسرائيلي المضاد للصواريخ "القبة الحديدية"، لكنها اعترفت بأنه مكلف. في الوقت الحالي، ينوي الجيش الأوكراني البحث عن "نظير للنظام الإسرائيلي".