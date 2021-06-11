القوات الروسية تنتظر وصول مقاتلتين أخريين من الجيل الخامس

كشف مصدر في قطاع صناعة الطائرات لـ"سبوتنيك" أن القوات الجوية-الفضائية الروسية ستستلم مقاتلتين أخريين من طراز "سو-57" هذا العام.

وقال المصدر:

سيتم قبل نهاية عام 2021 تسليم نموذجين عمليين آخرين من مقاتلة "سو-57" إلى القوات المسلحة الروسية.

وستصل الطائرتان الجديدتان أولاً إلى مركز تجارب الطيران في مدينة أختوبينسك، جنوبي روسيا، حيث يتم اختبار جميع الطائرات الجديدة وأسلحتها قبل تسليمها إلى وحدات القوات الجوية.

وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات وهي قادرة على تدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وتعتبر هذه الطائرة خفية إذ تملك القدرة على التخفي عن الرادارات.

ورأت مقاتلة "سو-57" النور في عام 2010 عندما أنجزت رحلتها الجوية التجريبية الأولى.

وبدأت روسيا تمد قواتها المسلحة بمقاتلات "سو-57" في عام 2020.