مقاتلات "لا ند لها" تنضم إلى القوات الجوية الروسية

وأخبر مصدر في قطاع صناعة الطائرات وكالة أنباء "سبوتنيك"، في 11 يونيو/حزيران 2021، بأن القوات المسلحة الروسية ستستلم طائرتين أخريين من طراز "سو-57" قبل نهاية هذا العام.

وقال الخبير العسكري يوري كنوتوف، وهو رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، في حديثه لـ"سبوتنيك" تعقيبا على هذا الخبر:

إن روسيا تزود قواتها المسلحة بمقاتلات لا ند لها.

وبحسب الخبير فإن طائرة "سو-57"هي أفضل طائرة مقاتلة في العالم تفوق كفاءةً نظيرتيها الأمريكيتين "إف-22" و"إف-35".

كما تصنع روسيا لمقاتلتها من الجيل الخامس أسلحة لا يوجد لها مثيل في باقي العالم.

وفضلا عن كل ذلك فإن طائرة "سو-57" تملك قدرات تلازم الجيل السادس المقبل من المقاتلات، وتستطيع أن تقود مجموعة من الطائرات المسيرة الحربية. ومن المحتمل جعلها طائرة مسيَّرة ذاتيًا دون طيار. وسيمكّنها المحرك الجديد من التحليق بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت دون جهد إضافي لمدة طويلة. ومع استلام المزيد من طائرات "سو-57" تصبح القوات الجوية الروسية قادرة على اختراق دفاعات العدو الجوية وتدمير مقاتلاته على بعد كبير دون أن تكشف عن نفسها.

ونوه الخبير إلى أن "سوخوي 57" هي تقنية فريدة من نوعها.

ورأى أول نموذج تجريبي من مقاتلة "سو-57" النور في عام 2010. وبدأت النماذج العملية تصل إلى القوات المسلحة الروسية منذ عام 2020.

وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس، الأحدث حاليًا، من المقاتلات، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية، كما تتمتع هذه الطائرة بالقدرة على التخفي عن الرادارات المضادة.