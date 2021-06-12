نشر الصور الأولى لرشاش صيني مطور

ظهرت الصورة الأولى للمدفع الرشاش الصيني الجديد QBV-191، الذي يستخدم طلقات من عيار 5.8x42 ملم.

وتم التخطيط لإطلاق المدفع الرشاش الجديد في ثلاثة إصدارات، بحسب ما نشر موقع RG.

وتحتوي البندقية الهجومية على مسمار دوار، كما يمكن إطلاق النار منه رشا أو بصورة رشات متقطعة. كما يحتوي على أخمص قابل للطي.

وسيدخل المدفع الرشاش الخفيف QBV-191 الجديد في خطط تسليح الجيش الصيني.