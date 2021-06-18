فنزويلا تسلح شاحنة أمريكية بمدفع سوفيتي... صور

ظهرت صور غير عادية على شبكة الإنترنت - هذه المرة من فنزويلا.

هناك، قام الجيش بتركيب مدفع مضاد للطائرات من عيار 23 ملم Zu-23-2 في الجزء الخلفي من شاحنة أمريكية من طراز GMC M35.

لفت موقع Dambiev الانتباه إلى الصور المقابلة. لم يتم الإبلاغ عن متى وأين صنعت، وكذلك ما إذا كانت هذه السيارة قد شاركت في الأعمال القتالية. وفقًا لبعض التقارير، اعتبارًا من عام 2017 ، كان لدى فنزويلا نحو 200 ZU-23-2 تحت تصرفها.

تم وضع هذا المدفع المضاد للطائرات في الخدمة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في عام 1960. والغرض منه تدمير الطائرات والمشاة والمركبات المدرعة الخفيفة. توفر السبطانة المزدوجة معدل إطلاق نار يبلغ ألفي طلقة في الدقيقة. يصل ارتفاع منطقة إطلاق النار إلى كيلومترين ويبلغ مداها 2.5 كلم.