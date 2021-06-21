مسؤول روسي: شراء كييف طائرات مسيرة "لاحتواء" موسكو هو تخويف صبياني

وصف النائب في مجلس الدوما الروسي، رسلان بالبيك، اليوم الاثنين، شراء أوكرانيا طائرات مسيرة من تركيا من أجل "احتواء" موسكو، بالخطوة "الصبيانية".

وقال بالبيك لوكالة "سبوتنيك": "يُنظر إلى خطاب كوليبا على أنه تخويف صبياني كما يقولون، انظر، لدي هراوة ولست خائفًا من أي شخص. لكن الهراوة التي يتحدث عنها كوليبا هي مجرد قشة رقيقة، لتخويف الجيش الروسي بها ليس مجرد أمر سخيف، ولكن يمكن القول، متهور، لن نهاجم أوكرانيا، لكن إذا قررت كييف فجأة اللعب بأعصابنا بطائرات تركية مسيرة، فعند عبور حدودنا ستكون هذه الأجهزة قد سقطت في غضون دقائق"

وبحسب البرلماني، فإن الأمر نفسه ينطبق على محاولات مهاجمة أهداف روسية دون دخول المجال الجوي الروسي.

واختتم بالبيك قائلاً: "على ما يبدو، وصلت إلى آذان كوليبا معلومات عسكرية، حيث بدأ يقفز من السعادة بهذه الطائرات المسيرة في رقصة من أواخر العصر الحجري الحديث".

وكان المكتب الصحفي لشركة "بايكار" التركية المعنية بتصنيع الطائرات المسيرة، قد أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا اشترت بالفعل طائرات مسيرة تركية هجومية من طراز "بيرقدار".

وفي وقت لاحق، قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، إن التقارير حول بيع تركيا لطائرات مسيرة لأوكرانيا لا تبعث على السرور.