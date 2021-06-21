تدريبات عسكرية روسية باكستانية مشتركة "الصداقة 2021" في سبتمبر المقبل

أفاد المكتب الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الاثنين، بأنه من المخطط أن تجري تدريبات روسية باكستانية "الصداقة-2021" (دروجبا - 2021)، هذا العام في إقليم كراسنودار، في أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان المكتب أن "تدريبات "دروجبا 2021" ستجرى في أيلول /سبتمبر عام 2021 في ميدان تدريب "مولكينو" في إقليم كراسنودار".

هذا ويشارك في هذه التدريبات قرابة 80 عسكريا من كل جانب، حيث سيتبادلون الخبرات المكتسبة ويتدربون على تنظيم التعاون أثناء تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب والقيام بأعمال الاستطلاع والبحث ونصب الكمائن للكشف عن الجماعات المسلحة غير الشرعية والقضاء عليها. وبحسب فكرة التمرين، فإن "العدو" سيستخدم بنشاط عبوات ناسفة يدوية الصنع.

ووفقا للمكتب الإعلامي فإن عسكريي المنطقة العسكرية الجنوبية سيشاركون خلال هذا العام بشكل عام، في تدريبات مع وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة لكل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا والجزائر والهند وكازاخستان وباكستان ومصر.

أما فيما يتعلق بتدريبات "الصداقة - 2021" العسكرية الروسية الباكستانية، فإنها تجري منذ عام 2016. وفي ميدان تدريب "مولكينو" الواقع في إقليم كراسنودار، ستقام "دروجبا - 2021" للمرة الثانية ، بعد أن كانت قد جرت لأول مرة في هذا الميدان في عام 2019.