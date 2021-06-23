إعلام: الجيش الروسي يراقب حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط

ذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية، أن الجيش الروسي يراقب مجموعة سفن تابعة للبحرية البريطانية، بقيادة حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث"، في مياه البحر المتوسط.

نقلت القناة تصريح قائد الوحدة البحرية البريطانية العميد ستيف مورهاوس، الذي قال فيه: "نحن نعارض النشاط الروسي، الذي (يتجلى) هنا، في مجال بحري وجوي معين".

وبحسب مورهاوس، خلال عمليات حاملة طائرات "الملكة إليزابيث" في العراق، اقتربت سفينة تابعة للبحرية الروسية من حاملة الطائرات على مسافة حوالي 30 كيلومترًا. وأشار العميد البحري إلى أنه في وقت سابق في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط ​​لم يكن هناك مثل هذا الوجود الكبير والفعال للسفن الحربية الروسية وطيران القوات الجوية الروسية المتمركزة في حميميم.